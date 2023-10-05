Итальянский бренд решил запретить сторонний импорт алкоголя в Россию

Итальянская Campari решила запретить параллельный импорт Aperol в Россию

Итальянская Campari Group подала в суд на российского дистрибутора «Мастер-Трейд».Правообладатель бренда Aperol намерен добиться запрета на ввоз и продажу по параллельному импорту напитка Aperol, со ссылкой на материалы арбитражного суда сообщает «Коммерсантъ».

В поданном в Арбитражный суд Ростовской области иске компания потребовала принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара в России. Заседание по делу назначено на 30 октября

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, для продолживших работу в России компаний нормальны попытки «защитить территорию и не допустить бесконтрольный импорт их напитков. Так как Aperol не включен в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, ввозящим его в Россию фирмам будет сложно доказать правомерность своих действий, добавил руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

Импортер, который сможет доказать ограничение ввоза товаров правообладателем из-за следования тем режиму санкций, «откроет ящик Пандоры», чего ждут многие компании, заявил партнер фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. По словам партнера Semenov & Pevzner Юлии Ярных, в суде «Мастер-Трейд» может указать на злоупотребление правом компании из недружественной страны, которая якобы ограничивает бизнес в России.

Компания Campari Group (Gruppo Campari) была создана в Милане в 1860 году. Концерн является шестым в мире производителем премиального алкоголя с брендами и, помимо аперитива Aperol, выпускает также биттер Campari, вермут Cinzano, виски Glen Grant и Wild Turkey, а также игристое вино Mondoro, Cinzano. Всего в портфеле компании более 40 брендов.

После начала российской спецоперации на Украине Campari объявила о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в России. За первое полугодие 2023-го «Кампари Рус» ввезла в страну 3,12 миллиона литров алкоголя против 3,58 миллиона литров в аналогичном периоде 2022-го. Выручка компании при этом выросла на 20,9 процента, до 7,5 миллиарда рублей.

Ранее итальянский производитель алкоголя решил судиться с российской компанией Barline. Поводом стала заявка российского производителя на регистрацию комбинированного товарного знака Barline Aperol для сиропов для коктейлей, напитков, в том числе кофе, и десертов. Итальянский концерн, которому принадлежат права на биттер, назвал попытку регистрации российского бренда недобросовестной конкуренцией.