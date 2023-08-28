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19:49, 28 августа 2023Экономика

Итальянский производитель алкоголя решил судиться с российской фирмой за бренд

Итальянская Campari Group решила судиться с российской фирмой за бренд Aperol

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Итальянский производитель алкоголя Campari Group решил судиться с российской компанией Barline. Материалы иска опубликованы в российской системе «Электронное правосудие».

Иск в суд по интеллектуальным правам подали после того, как российский производитель в декабре 2023 года подал заявку на регистрацию комбинированного товарного знака Barline Aperol для сиропов для коктейлей, напитков, в том числе кофе, и десертов. Итальянский концерн, которому принадлежат права на бренд, назвал попытку регистрации российской марки недобросовестной конкуренцией.

Компания Campari Group (Gruppo Campari) была создана в 1860 году в Милане. Помимо аперитива Aperol, концерн выпускает также биттер Campari, вермут Cinzano, виски Glen Grant, Wild Turkey, игристое вино Mondoro, Cinzano. Всего в портфеле компании более 40 брендов.

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В начале августа 2023 года украинский алкогольный бренд Nemiroff подал иск в суд на холдинг «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ). Производитель потребовал от бывшего российского партнера прекратить использование его марки при производстве продукции и признать это нарушением своих прав. Nemiroff отозвал лицензии на производство водки и настоек бренда в России с началом специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Судиться с российскими производителями также решил германский концерн Mast-Jagermeister. Правообладатель торговой марки Jagermeister потребовал изъять из продажи напитки калужского завода «Кристалл», который в ноябре 2022 года вывел на рынок свои новые бренды биттеров — Alter Heiler и Konig Heiler, называя эту продукцию контрафактом.

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    Вячеслав Агапов
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