Калужский завод подал заявление в ФАС на производителя Jagermeister

Калужский завод «Кристалл» подал заявление в ФАС против немецкой Mast-Jagermeister SE

ООО «Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл"» (КЛВЗ) подало заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на производителя травяного ликера (биттера) Jagermeister — немецкую Mast-Jagermeister SE. Об этом «Ленте.ру» сообщили в КЛВЗ.

«Причина конфликта — недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая давит на производителя и ретейлеров, пытаясь запретить "Кристаллу" выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям — продавать эти продукты», — сказано в сообщении.

Представители завода отметили, что в октябре КЛВЗ вывел новые бренды биттера на российский рынок. Тогда начались поставки Alter Heiler сети «Красное и Белое», биттер Konig Heiler поступил на полки сетей «Пятерочка», «Верный», а также стал поставляться крупным региональным дистрибьюторам. Позже завод объявил, что намерен довести годовой объем выпуска продукции до 300 000–360 000 декалитров (дал).

Для немецкого ликера, как утверждают в КЛВЗ, это могло привести практически к полной потере рынка РФ. После этого московская компания «ТКМ», которая представляет интересы Mast-Jagermeister, при общении с представителями ретейла стала называть биттеры КЛВЗ контрафактом и требовать изъять их из оборота, заявил гендиректор предприятия Артем Чубукин. «Мы уверены, что это ложное утверждение, направленное на дискредитацию КЛВЗ "Кристалл", а также расцениваем это как давление на торговых партнеров, некоторые из которых приостанавливают сотрудничество из-за риска западных санкций», — отметил он.

Калужский завод попросил ФАС оценить действия представителей Jagermeister. Представители предприятия заявили, что готовы к судебным спорам, привлечению экспертов и оценке рецептуры продукции.

Ранее Минпромторг внес алкоголь в список продукции, которую можно ввозить в РФ по параллельному импорту. В том числе в перечень попал ликер Jagermeister.