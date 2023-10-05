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09:44, 5 октября 2023Бывший СССР

Азербайджан подтвердил задержание бывшего главы Карабаха Арутюняна

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание бывшего главы НКР Арутюняна

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Генеральная прокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) подтвердили задержание бывшего главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна. Об этом сообщает генпрокуратура республики в своем Telegram.

Арутюняна обвинили в участии в агрессивной войне против Азербайджана, финансировании и обучении наемников, нарушении международного гуманитарного права и отдаче преступных приказов во время вооруженного конфликта.

Бывшего главу НКР подозревают в финансировании терроризма, организации деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, и обеспечении их оружием.

По данным следствия, Арутюнян причастен к нанесению ударов по азербайджанской территории, запуске ракет по жилым кварталам и гражданским объектам. Он обвинен более чем по 9 статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

О задержании Арутюняна стало известно 3 октября. В Армении строго осудили задержания представителей Нагорного Карабаха пообещали предпринять все возможные шаги в международных структурах для защиты их прав.

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