Азербайджан подтвердил задержание бывшего главы Карабаха Арутюняна
Генеральная прокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) подтвердили задержание бывшего главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна. Об этом сообщает генпрокуратура республики в своем Telegram.
Арутюняна обвинили в участии в агрессивной войне против Азербайджана, финансировании и обучении наемников, нарушении международного гуманитарного права и отдаче преступных приказов во время вооруженного конфликта.
Бывшего главу НКР подозревают в финансировании терроризма, организации деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, и обеспечении их оружием.
По данным следствия, Арутюнян причастен к нанесению ударов по азербайджанской территории, запуске ракет по жилым кварталам и гражданским объектам. Он обвинен более чем по 9 статьям Уголовного кодекса Азербайджана.
О задержании Арутюняна стало известно 3 октября. В Армении строго осудили задержания представителей Нагорного Карабаха пообещали предпринять все возможные шаги в международных структурах для защиты их прав.