Звезда КВН рассказала о неудаче со своим телешоу

Звезда КВН Борщева рассказала, что телеканалы отказались от ее шоу «Повариха-ха»

Российская юмористка и актриса, бывшая участница КВН и юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что телеканалы отказались от ее кулинарного проекта «Повариха-ха». О неудаче с шоу она рассказала в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Борщевой, она очень хотела, чтобы проект показывали по телевидению и предлагала его разным каналам. «Было много вложено сил, времени, денег. Но мне отказывали на всех телеканалах. На одном из них потом даже сделали похожее шоу», — поделилась она.

Звезда КВН призналась, что отказы телеканалов сильно ее расстраивали и в итоге она решила отказаться от проекта. «Удивительно, но спустя какое-то время мне стали прилетать разные корпоративные заказы, съемки на кулинарную тематику!» — добавила Борщева.

Ранее Борщева рассказала о необычной традиции в семье ее отца, живущего в Панаме. По словам юмористки, когда она приезжает в гости к отцу, бабушка готовит ей пироги с ананасами.

Шоу «Повариха-ха» снималось в 2014 году в московских ресторанах. Проект позиционировался как кулинарное стендап-шоу. Каждый выпуск был посвящен кухне одной страны.