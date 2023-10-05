Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:48, 5 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказала о неудаче со своим телешоу

Звезда КВН Борщева рассказала, что телеканалы отказались от ее шоу «Повариха-ха»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская юмористка и актриса, бывшая участница КВН и юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что телеканалы отказались от ее кулинарного проекта «Повариха-ха». О неудаче с шоу она рассказала в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Борщевой, она очень хотела, чтобы проект показывали по телевидению и предлагала его разным каналам. «Было много вложено сил, времени, денег. Но мне отказывали на всех телеканалах. На одном из них потом даже сделали похожее шоу», — поделилась она.

Звезда КВН призналась, что отказы телеканалов сильно ее расстраивали и в итоге она решила отказаться от проекта. «Удивительно, но спустя какое-то время мне стали прилетать разные корпоративные заказы, съемки на кулинарную тематику!» — добавила Борщева.

Ранее Борщева рассказала о необычной традиции в семье ее отца, живущего в Панаме. По словам юмористки, когда она приезжает в гости к отцу, бабушка готовит ей пироги с ананасами.

Шоу «Повариха-ха» снималось в 2014 году в московских ресторанах. Проект позиционировался как кулинарное стендап-шоу. Каждый выпуск был посвящен кухне одной страны.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для нужд СВО. Что об этом известно?

    Россиян предупредили о новой схеме хищения денег

    Врач предупредила о потенциальной опасности популярного у адептов ЗОЖ продукта

    Напавший с вилкой на пассажира россиянин описал поступок фразой «хотел замочить»

    Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    Украинский военный бросил гранату в дом и был приговорен к 15 годам колонии

    На Урале трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери

    Назван способ отсудить у супруга долю от тайной недвижимости

    Стилистка назвала самую модную одежду для прогулки с собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости