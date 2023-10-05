Двухлетний ребенок ранил ножом брата-близнеца под Москвой

В Одинцово двухлетний ребенок ранил ножом брата-близнеца

В подмосковном Одинцово двухлетний ребенок ранил брата-близнеца ножом дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, мальчики сбежали на кухню, когда родители укладывали их спать. Пока отец и мать отвлеклись, один из детей взял нож со стола. К нему подбежал брат-близнец и напоролся грудью на лезвие.

Двухлетнего ребенка госпитализировали с резаной раной грудной клетки в хирургическую больницу Звенигорода. Прокуратура разбирается в случившемся.

Ранее в Ленинградской области ученица первого класса пошла с матерью собирать грибы и получила ножевое ранение. По словам матери пострадавшей, после того как девочка с 28-летней матерью собрала грибы, она пришла домой и упала на пакет с собранными грибами, в котором был нож.