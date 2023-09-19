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09:52, 19 сентября 2023Россия

Под Петербургом первоклассница пошла за грибами и получила ножевое ранение

В Ленобласти первоклассница пошла за грибами и получила ножевое ранение

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области ученица первого класса пошла с матерью собирать грибы и получила ножевое ранение. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам матери пострадавшей, после того как девочка с 28-летней матерью собрала грибы, она пришла домой и упала на пакет с собранными грибами, в котором был нож.

После случившегося мать привезла девочку в Вырицкую больницу, где ее сразу отправили в операционную. Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести, других подробностей о ее состоянии не приводится.

Известно, что ребенок проживает в полной семье, но отец девочки сейчас отбывает срок. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Архангельской области 13-летний ребенок пошел собирать грибы в тайгу вместе с дедом и отцом и потерялся. Мальчика нашли спустя сутки на лесной дороге — в руках он сжимал корзинку с грибами для матери.

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    Анастасия Шейкина
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