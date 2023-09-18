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18:25, 18 сентября 202369-я параллель

Российский ребенок пережил сутки в глухой тайге и сохранил сюрприз для матери

Под Архангельском ребенок пережил сутки в тайге и сохранил сюрприз для матери

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Архангельской области ребенок пережил сутки в глухой тайге и сохранил сюрприз для матери. Об этом сообщает портал 29.ru.

По данным издания, 13-летний мальчик пропал во время похода в тайгу с отцом и дедушкой. 56 человек искали ребенка сутки, и нашли стоящим на лесной дороге — в руках он сжимал корзинку с грибами. Ее он не выпускал даже когда спасатели отогревали его и поили чаем.

«С собой у пропавшего все это время была корзинка, наполненная грибами. Подросток очень хотел порадовать маму своими достижениями, поэтому до последнего не бросал корзину», — рассказали спасатели.

Спасенный мальчик сообщил, что ночевать ему пришлось прямо на бревне.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области пожилой мужчина потерялся в лесу и провел там девять дней.

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    Марк Леонов
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