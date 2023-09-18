Российский ребенок пережил сутки в глухой тайге и сохранил сюрприз для матери

Под Архангельском ребенок пережил сутки в тайге и сохранил сюрприз для матери

В Архангельской области ребенок пережил сутки в глухой тайге и сохранил сюрприз для матери. Об этом сообщает портал 29.ru.

По данным издания, 13-летний мальчик пропал во время похода в тайгу с отцом и дедушкой. 56 человек искали ребенка сутки, и нашли стоящим на лесной дороге — в руках он сжимал корзинку с грибами. Ее он не выпускал даже когда спасатели отогревали его и поили чаем.

«С собой у пропавшего все это время была корзинка, наполненная грибами. Подросток очень хотел порадовать маму своими достижениями, поэтому до последнего не бросал корзину», — рассказали спасатели.

Спасенный мальчик сообщил, что ночевать ему пришлось прямо на бревне.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области пожилой мужчина потерялся в лесу и провел там девять дней.