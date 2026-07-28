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Силовые структуры
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16:34, 28 июля 2026 (обновлено: 16:43, 28 июля 2026)Силовые структуры

Несколько россиян изнасиловали девушку и выложили запись в интернет

В Татарстане осудили троих мужчин за изнасилование и вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Татарстане осудили троих мужчин за изнасилование и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»), 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), 119 («Угроза убийством»), 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»), 163 («Вымогательство»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году трое местных жителей объединились в организованную группу для совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Злоумышленники под надуманными предлогами вымогали деньги у двух жителей Лениногорска, также двое из них изнасиловали девушку, сняли на видео и распространили в интернете.

Суд приговорил двоих к четырем с половиной и восьми годам в колониях общего и особого режима, а третьего — к трем с половиной годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что россиянин несколько раз развращал несовершеннолетнюю девочку.

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