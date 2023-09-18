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08:41, 18 сентября 2023Россия

Российский ребенок потерялся в тайге во время сбора грибов

В Архангельской области ребенок потерялся во время сбора грибов в тайге

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Архангельской области 13-летний ребенок пошел собирать грибы в тайгу и потерялся. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что мальчик отправился в лес с отцом и дедом. У пропавшего ребенка нет телефона и других средств связи.

К поискам подключились вертолет Ми-8 со спасателями, а также кинологи, сотрудники полиции и беспилотники.

Ранее в городе Истра Московской области три человека госпитализировали с отравлением грибами. В частности, в больницу попала женщина с двумя детьми 12 и 11 лет. Врачи охарактеризовали их состояние как средней степени тяжести.

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    Анастасия Шейкина
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