Бросившего в военкомат коктейль Молотова россиянина осудили на 13 лет

Житель Бурятии сел на 13 лет за теракт в виде поджога военкомата

Житель Бурятии осужден на 13 лет лишения свободы за совершение теракта в виде поджога военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

40-летний мужчина будет отбывать наказание первые три года в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Уголовное дело рассматривалось окружным военным судом.

Было установлено, что житель села Мухоршибирь 17 октября 2022 года ночью поджег деревянное здание районного военного комиссариата с целью дезорганизации его деятельности. Он бросил в здание коктейли Молотова, которые заранее подготовил.

Возгорание было оперативно ликвидировано дежурными сотрудниками правоохранительных органов. Находившиеся в здании люди не пострадали.