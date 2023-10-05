Проигравший суд с Козловским Бородин подал апелляцию на решение

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал апелляционную жалобу на решение суда по иску актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства. Об этом общественник сообщил «Ленте.ру».

По словам Бородина, суд принял все документы. Общественник не согласен с решением Пресненского суда города Москвы, который потребовал от него удалить из личного Telegram-канала посты с критикой интервью артиста журналистке Ирине Шихман (признана Минюстом иноагентом).

«Мы обжаловали решение суда, который состоялся буквально месяц назад. Суд присудил, чтобы мы заплатили один рубль Даниле Козловскому и чтобы я удалил из своего Telegram-канала пост про Козловского. Мы считаем, что мы ничего не нарушили, за нами правда. Козловский — самый настоящий русофоб, речь ни о каком патриотизме вообще не идет и не стоит. Мы будем идти до конца, проходить все инстанции и в любом случае докажем, что мы правы, правда будет на нашей стороне», — сказал он.

Бородин считает первое решение суда ошибочным. Он утверждает, что при рассмотрении дела не учли многие детали. Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что предоставит дополнительные заключения экспертиз. Доказательства, которые предоставляла сторона истца, он назвал недостаточными и необоснованными.

13 сентября Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства. В иске артиста, который суд зарегистрировал лишь с третьей попытки, актер требовал признать, что Бородин распространял о нем сведения, которые порочат честь и достоинство. Козловский настаивал на публикации опровержения, а также выплате компенсации в один рубль.

Козловский подал иск в отношении Бородина в апреле, после того как общественник подал жалобу на актера в Генпрокуратуру с просьбой проверить его на предмет дискредитации Российской армии. Поводом для этого, как указывал Бородин, стали высказывания артиста о спецоперации в соцсетях, а также призывы выходить на акции протеста в одном из интервью.