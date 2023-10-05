Путин не увидел необходимости менять ядерную доктрину России

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости менять ядерную доктрину России. Об этом он заявил во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его трансляция ведется на сайте форума.

«А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой сегодня что-то угрожало бы российской государственности, существованию российского государства», — сообщил Путин.