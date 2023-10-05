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18:11, 5 октября 2023Россия

Путин описал возможный ответ России на ядерный удар по ее территории

Путин: ответ на ядерный удар по территории России не оставит противнику шансов
Начало событий в новости Полковник рассказал о ядерной «мертвой руке» России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ответ на ядерный удар по территории России не оставит противнику шансов. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его трансляция ведется на сайте форума.

Глава государства рассказал, что после того, как российские системы обнаружения зафиксируют направляющиеся в сторону России ракеты, мгновенно будут выпущены российские средства с ядерными боеголовками.

«В воздухе появятся столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях», — описал возможный ответ России Путин.

Ранее сообщалось, что Белый дом всерьез опасается применения ядерного оружия Россией из-за попыток эскалации украинского конфликта со стороны западных государств в виде новых поставок вооружений, но вместе с тем понимает, что Москва не имеет планов использования ядерного оружия в ходе спецоперации.

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    Марк Леонов
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