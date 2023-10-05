Путин описал возможный ответ России на ядерный удар по ее территории

Путин: ответ на ядерный удар по территории России не оставит противнику шансов

Ответ на ядерный удар по территории России не оставит противнику шансов. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его трансляция ведется на сайте форума.

Глава государства рассказал, что после того, как российские системы обнаружения зафиксируют направляющиеся в сторону России ракеты, мгновенно будут выпущены российские средства с ядерными боеголовками.

«В воздухе появятся столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях», — описал возможный ответ России Путин.

Ранее сообщалось, что Белый дом всерьез опасается применения ядерного оружия Россией из-за попыток эскалации украинского конфликта со стороны западных государств в виде новых поставок вооружений, но вместе с тем понимает, что Москва не имеет планов использования ядерного оружия в ходе спецоперации.