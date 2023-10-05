В России школьник решил сбежать на велосипеде из дома и оказался возле Грузии

Школьник из Владикавказа решил сбежать на велосипеде из дома и попал на границу

Одиннадцатилетний школьник из Владикавказа попытался сбежать на велосипеде в Волгоград, но оказался на границе с Грузией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Шестиклассник не знал дороги и приехал на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Свой поступок он объяснил тем, что боялся наказания за невыученное домашнее задание.

Отсутствие сына родители заметили сразу. Они сообщили в полицию, что мальчик ушел из дома, оставив телефон. С российского КПП его вернули родителям, с ним все в порядке.

В сентябре в городе Прокопьевске Кемеровской области второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться. Незадолго до этого в школе ему рассказали о традиционных ценностях в рамках урока «Разговоры о важном».