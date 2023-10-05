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18:52, 5 октября 2023Наука и техника

«Ростех» начал поставку самоходных орудий «Флокс» в войска

«Ростех» начал поставку самоходных орудий «Флокс» на колесном шасси в войска

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» начала поставку в войска первой партии самоходных артиллерийских установок (САУ) «Флокс» на колесном шасси. Об этом сообщили в госкорпорации.

«"Ростех" приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий "Флокс". Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию», — говорится в сообщении.

САУ «Флокс» получила бронированную кабину и отсеки для хранения боекомплекта, которые обеспечивают повышенную защиту расчета и снарядов при смене позиции и на марше. Скорострельность установки позволяет вести огонь в режиме одновременного огневого налета, когда последовательно выпущенные на разных углах возвышения орудия снаряды одновременно достигают цели. Перевод САУ из походного в боевое положение занимает меньше минуты.

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«Это орудие — одновременно и пушка, и миномет, ведь оно может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами. "Флокс" обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа», — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

САУ «Флокс» предназначена для уничтожения техники, вооружения и живой силы противника. Орудие может использовать боеприпасы САУ «Вена», что позволяет применять снаряды повышенного могущества.

В августе 2022 года стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» начал серийное производство самоходного орудия «Магнолия» и самоходного миномета «Флокс». Миномет на базе автомобиля с колесной формулой 6х6 разработали в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок».

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    Даниил Иринин
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