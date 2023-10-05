Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации

Путин заявил, что спецоперация завершится с получением гарантий безопасности РФ

В ходе проведения спецоперации (СВО) на Украине речь идет не о территориях, а о гарантиях безопасности России и ее народов, высказался президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Валдайского форума. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Так Путин ответил на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая спросила: «Где бы вы хотели, чтобы мы остановились?»

Путин добавил, что дело в гарантиях безопасности людей, «которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми».

Также он выразил уверенность в достижении целей спецоперации. «У нас есть свое понимание, что и как двигается. Мы понимаем, где и что нам нужно сделать, где и что нам нужно добавить», — сказал он.