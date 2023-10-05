Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 5 октября 2023Россия

Россиянин принял червя в носу за прыщ и прожил с ним все лето

В Нижнем Новгороде врачи извлекли червя из носа укушенного комаром мужчины

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде врачи извлекли червя из носа укушенного комаром жителя города. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Образование появилось на носу горожанина в начале лета после укуса комара. Мужчина не придал этому значения, приняв кожный нарост за прыщ. Через некоторые время место укуса начало чесаться, также россиянин почувствовал движение внутри образования.

Оказалось, что все это время в организме мужчины развивался паразитический червь. Паразит находился капсуле, которая защищала его от внешних воздействий. После обращения к медикам нижегородца прооперировали.

Ранее червя извлекли из тела еще одного жителя Нижнего Новгорода. Паразит прожил в теле 15-летнего подростка несколько месяцев. Мальчик заподозрил неладное после того, как в области мошонки у него появилась припухлость.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

    В Европе заподозрили владельца AliExpress в шпионаже

    Главбух российского детского дома украла у учреждения более 41 миллиона рублей

    Двое россиян получили срок за попытку теракта и поджога машины с буквой Z

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    В Кении у 95 школьниц парализовало ноги из-за неизвестной болезни

    В России призвали снизить цену бензина до экономически обоснованной

    Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

    Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

    Дачников предупредили о вреде одного действия при подготовке растений к зиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости