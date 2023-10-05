Азербайджан заявил о готовности к переговорам с Арменией и ЕС

Баку заявил о готовности к переговорам в формате Азербайджан-Армения-ЕС

Баку готов к переговорам в формате Азербайджан-Армения-ЕС. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, Азербайджан является автором многих мирных инициатив, в том числе мирного договора. «Баку готов к трехсторонней встрече в Брюсселе в формате Азербайджан-Армения-ЕС», — написал Гаджиев. Он также подчеркнул, что власти Азербайджана поддерживают прямой диалог и переговоры о нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента примут резолюцию, призывающую Европейский союз ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Также депутаты призывают Брюссель приостановить переговоры с Баку по обновлению соглашения о партнерства.