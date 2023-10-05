«Газпром» назвали самой прибыльной компанией России в прошлом году

«Газпром» возглавил рейтинг Forbes самых прибыльных компаний России за 2022 год

По итогам 2022 года самой прибыльной компанией России вновь оказался «Газпром» с результатом 1,3 триллиона рублей. К такому выводу пришло издание Forbes, опубликовавшее список 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли.

«Газпром» оказался единственным участником рынка, чья прибыль перевалила за триллион рублей. В первую пятерку также попали «Ямал СПГ», «Роснефть», «Лукойл» и «Новатэк».

Издание отмечает, что в 2023 году лидер, скорее всего, изменится. По итогам первого полугодия «Газпром» заметно уступает конкурентам, а перспектив переломить тенденцию на фоне сокращения добычи и потери европейского рынка у компании нет.

Как отмечается в материале, рейтинг нельзя считать полностью достоверным с точки зрения мест, потому что большое число компаний пользуются правом не публиковать отчетность в условиях санкций. По итогам 2022 года отказались раскрывать сведения о прибыли не менее 30 потенциальных участников рейтинга, в основном из химической промышленности и металлургии.

Ранее «Газпром» сообщил, что поставки на внутренний и внешний рынки в первой половине 2023 года упали на 26,5 процента, до 166 миллиардов кубометров против 225,7 миллиарда годом ранее. Добыча снизилась на сопоставимые 24,7 процента.