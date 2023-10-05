Путин заявил о неусвоенных уроках истории XX века

Путин: уроки из военной конфронтации XX века не извлечены миром

Мир не извлек уроки из военной конфронтации XX века, о чем свидетельствует преобладание тупиковости эгоизма, самомнения и попыток навязывать другим свои интересы. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте площадки.

«В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что невыученные уроки прошлого мешают современным странам соединить силы в борьбе за решение глобальных проблем человечества.

Ранее Путин на пленарной сессии Валдайского форума заявил о потере Западом чувства реальности и переходе им «всех возможных граней».