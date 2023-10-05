Путин заявил о потере Западом чувства реальности

Президент Путин: Запад потерял чувство реальности и перешел все возможные грани

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума заявил о потере Западом чувства реальности и переходе им «всех возможных граней». Его слова приводятся на сайте Кремля.

Говоря о том, что при произволе в международной системе под ударом может оказаться «кто угодно просто по той причине, что та или иная страна не понравится гегемону», он добавил, что приходится констатировать, что «наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли».

На выступлении в Сочи Путин также заявил, что Западу необходимо «протереть глаза» и осознать, что колониальная эпоха уже не вернется.