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17:19, 5 октября 2023Мир

Путин посоветовал Западу «протереть глаза»

Путин: Западу необходимо «протереть глаза», колониальная эпоха уже закончилась

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Западу необходимо «протереть глаза» и осознать, что колониальная эпоха уже не вернется. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«Западу стоит протереть глаза и избавиться от спеси — колониальная эпоха больше не вернется», — посоветовал президент.

Он также добавил, что в мире много цивилизаций и ни одна из них не превосходит другую, так как они все равноправны.

Ранее президент России Владимир Путин начал выступление на XX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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    Максим Габриелян
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