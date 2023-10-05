Началось выступление Путина на «Валдае»

Президент России Путин начал выступление на «Валдае»

Президент России Владимир Путин начал выступление на XX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на сайте форума.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» ожидается содержательным и важным. По его мнению, каждый раз выступление главы государства на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября.

В 2022 году выступление Путина и его дискуссии с участниками на «Валдае» длились более трех с половиной часов. Тогда Президент затронул тему спецоперации на Украине, отношений с Западом и «тектонических» процессов в мире.