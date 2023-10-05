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16:48, 5 октября 2023Россия

Началось выступление Путина на «Валдае»

Президент России Путин начал выступление на «Валдае»

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал выступление на XX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на сайте форума.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» ожидается содержательным и важным. По его мнению, каждый раз выступление главы государства на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября.

В 2022 году выступление Путина и его дискуссии с участниками на «Валдае» длились более трех с половиной часов. Тогда Президент затронул тему спецоперации на Украине, отношений с Западом и «тектонических» процессов в мире.

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    Никита Абрамов
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