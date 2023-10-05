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12:28, 5 октября 2023Экономика

KFC и «Ростикс» подняли цены

Mash: KFC и «Ростикс» подняли цены на все позиции на 10-12,5 %

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

KFC и его российский преемник «Ростикс» подняли цены на все меню. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Например, боксмастер с сыром теперь стоит 359 рублей, большой набор наггетсов — 229 рублей, а баскет дуэт — 494 рубля. Крылья, в зависимости от объема упаковки, продают за 159, 239 и 324 рубля. По данным Mash, стоимость позиций выросла на 10-12,5 процента.

В пресс-службе «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России, сообщили «Ленте.ру», что рост цен не превысил 5 процентов. Подорожание объяснили ростом НДС, стоимости ингредиентов и логистики, а также инфляцией и дефицитом кадров.

Кроме того, сотрудники ресторанов сообщили Mash, что из-за роста цен на курицу она чаще стала бывать в дефиците — время от времени возникают проблемы с поставками. На этом фоне сети стали закупать мясо птицы впрок и хранить в морозилке. Как отмечает издание, такое решение помогает предотвратить нехватку, но ведет к риску испортить продукт, так как курица в заморозке теряет свои питательные свойства.

Ранее данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) показали, что по итогам июня 2023 года стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса кур увеличилась на 6,8 процента и составила рекордные 193,48 рубля. Осенью цены не снизились, и ФАС направила трем крупным производителям мяса птицы запросы для проверки обоснованности установленных цен.

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    Софья Ермакова
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