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17:45, 2 октября 2023Экономика

В России проверят обоснованность цен на курятину

ФАС проверит обоснованность цен у трех крупных производителей куриного мяса

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность цен на курятину, она направила соответствующие запросы трем крупным производителям мяса курицы. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

«ФАС России установила, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Это означает, что компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение», — сказано в сообщении пресс-службы.

ФАС также напомнила о необходимости выполнения предписаний, которые уже были выданы ранее ПАО «Черкизово» и ГАП «Ресурс». Эти компании должны направлять в службу обоснования повышения цен на мясо кур более чем на пять процентов.

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Отмечается, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет необходимые меры регулирования в отношении компаний.

Ранее сообщалось, что, по данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», самыми подорожавшими за два года продуктами из потребительской корзины россиян стали бананы и соль. Цены на эти продукты выросли на 71 и 64 процента соответственно. При этом сахар и хлеб подорожали на 20 и 19 процентов, а курица, рыба и крупы (без учета гречневой) — на 18 процентов.

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