В Киевской области из библиотек изъяли сотни тысяч русскоязычных книг

Киевская ОВА: из областных библиотек изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг

Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов. Об этом сообщили в Telegram-канале областной военной администрации (ОВА).

По словам директора департамента культуры и туризма Киевской ОВА Анны Куценко, книгами на русском языке было укомплектовано большинство региональных библиотек, а процесс их замещения украиноязычной литературой займет много времени.

Ранее в Черниговской области Украины библиотеки также списали с баланса 390 тысяч книг на русском языке. При этом директор департамента культуры и туризма, национальностей и религии региональной администрации Людмила Замай отметила, что только в одной областной библиотеке имени Короленко свыше 70 процентов всех материалов составляла русскоязычная литература.