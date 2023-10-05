Главбух российского детского дома украла у учреждения более 41 миллиона рублей

В Красноярске осудят главбуха детдома, укравшую более 41 миллиона рублей

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера частного детского дома, обвиняемой в хищении у учреждения более 41 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 160 («Присвоение или растрата») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Она уже признала свою вину. На ее имущество наложен арест, приобретенные на похищенные деньги вещи изъяты. Сейчас дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

По версии следствия, с 19 апреля 2021 года по 9 ноября 2022 года обвиняемая обладала полномочиями распоряжаться деньгами на расчетных счетах детдома и решила необоснованно перевести с них более 41 миллиона рублей на свои счета. При этом она обозначила в назначениях операций недостоверные сведения о перечислении денег — «под авансовый отчет» и «выплата заработной платы».

Похищенные деньги главбух в течение полутора лет расходовала на личные нужды и погашение кредитов. В ноябре 2022 года она также взяла в долг у двоих своих знакомых 1,1 миллиона рублей и миллион рублей, сообщив им о задолженности перед детским домом, в действительности не намереваясь возвращать деньги.

Ранее в Орле следователи возбудили 15 уголовных дел о взятках в отношении главного бухгалтера и заместителя главврача родильного дома.