Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 5 октября превысил 100 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Американская валюта пробила эту психологическую отметку во время выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

В верхней точке в 17:20 по московскому времени доллар доходил до 100,09 рубля (плюс 51 копейка к предыдущему закрытию торгов).

Евро торгуется по 105,4 рубля (плюс 64 копейки). 105 рублей он превысил ранее 5 октября, это произошло впервые с 8 сентября.

Эксперты связывают ослабление рубля с завершением налогового периода, уменьшением объемов продаж валютной выручки экспортерами, повышенным спросом на валюту, а также укреплением доллара на глобальном рынке и коррекцией биржевых цен на нефть.