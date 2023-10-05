Курс евро поднялся выше 105 рублей впервые с начала сентября

Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с 8 сентября

Курс евро в ходе утренних торгов на Московской бирже (Мосбирже) в моменте превысил отметку в 105 рублей. Это произошло впервые с 8 сентября, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте площадки.

На пике европейская валюта торговалась на отметке в 105,44 рубля. Столь высокого значения не фиксировалось на Мосбирже три с половиной недели. Ближе к 11:25 по московскому времени котировки незначительно отыграли прирост и опустились до 104,67 рубля, снизившись на 0,08 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Курс доллара к этому времени сократился до 99,52 рубля, продемонстрировав спад на 0,05 процента.

Эксперты связывают утренний прирост курса евро с рядом факторов, включая завершение периода налоговых выплат, уменьшение объемов продаж валютной выручки со стороны российских экспортеров, недостаточный приток иностранной валюты на фоне повышенного спроса на нее, значительное укрепление курса доллара на глобальном рынке и коррекция биржевых цен на нефть.

Ранее профессор Высшей школы экономики Евгений Коган объяснил ослабление рубля к ведущим мировым валютам получением российскими экспортерами выручки в дирхамах, юанях и рупиях. Подобными валютами нельзя оплатить необходимые РФ товары, для покупок большей части продукции стране нужны доллары и евро. В результате этого падают объемы продаж валютной выручки экспортеров, что умешьшает поддержку рублю.