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10:36, 5 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал о шутке жены Маслякова о его внешности

Станислав Ярушин

Станислав Ярушин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский актер, певец и бывший участник КВН Станислав Ярушин вспомнил, как однажды жена руководителя телеигры Александра Маслякова Светлана за кулисами пошутила над его внешностью. Подробности он раскрыл в разговоре с комиком Сергеем Мезенцевым эфире подкаста «Сережа и микрофон». Запись их беседы доступна на YouTube.

«Светлана Анатольевна Маслякова подошла к Сереже Писаренко (юморист, звезда КВН — прим. «Ленты.ру»), а я не успевал приехать в Юрмалу на фестиваль, и Светлана Анатольевна пошутила. [Она спросила:] "А Стасик-то приедет?" Он говорит: "Да, приедет, завтра будет". Она говорит: "Ура! Приедет, будет шутить своим маленьким ротиком!"» — рассказал Ярушин.

По словам актера, он поделился этой историей со своими знакомыми комиками, вскоре после чего шутка о его маленьком рте попала в интернет. Ярушин признался, что уже устал от насмешек над его внешностью.

Ранее Ярушин заявил, что во время игр КВН он и другие юмористы иногда употребляли небольшое количество алкоголя и выходили на сцену нетрезвыми. Вместе с тем он уточнил, что кавээнщики всегда знали меру и концерты «проходили на ура».

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    Олег Давыдов
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