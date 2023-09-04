Популярный экс-участник КВН рассказал о выступлениях в нетрезвом виде

Звезда КВН Стас Ярушин заявил, что во время игр иногда употреблял алкоголь

Популярный российский актер и певец, экс-участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Стас Ярушин высказался о выступлениях в нетрезвом виде. В интервью проекту «Макарена» он признался, что во время игр «Клуба веселых и находчивых» он и другие юмористы иногда употребляли небольшое количество алкоголя. Запись беседы доступна во «ВКонтакте».

Ярушин заявил, что он и другие юмористы могли выступать в состоянии алкогольного опьянения на гастролях. Вместе с тем он отметил, что кавээнщики всегда знали меру и концерты «проходили на ура».

Актер отрицательно ответил на вопрос о том, выступали ли юмористы в нетрезвом виде в КВН. «Я мог себе позволить, и ребята, перед тем как мы уже все, игра близилась к концу, наверное, граммов 50 или 100, — это максимально, что мы могли себе позволить, выйти на музыкальное домашнее задание. (...) Там барчик был в Театре Российской армии, мы наверх поднимались, из пластиковых стаканчиков — чик по 50, по соточке — и выходили спокойно», — раскрыл он.

Ранее сообщалось, что Ярушин в этом интервью также назвал КВН «адским в хорошем смысле слова движением». Актер заявил, что для него и других участников телеигра послужила социальным лифтом.