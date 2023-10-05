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12:09, 5 октября 2023Путешествия

Тысячи проживающих в Латвии россиян захотели обязать покинуть страну

Более 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян могут обязать уехать из страны

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Более чем 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян получили письма с предупреждениями о том, что из-за новых требований закона об иммиграции их могут обязать покинуть страну или подать заявку на какой-либо из видов на жительство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по делам гражданства и миграции Майру Розе.

По ее словам, в результате проверок выяснилось, что 73 человека находятся за границей, а еще примерно 200 не имеют задекларированного места жительства.

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Розе отметила, что получить двухлетнее продление на сдачу языкового экзамена и постоянный вид на жительство могут только те россияне, которые уже начали подавать соответствующие заявки и которые сдавали, но пока не прошли экзамен на знание государственного языка. Те граждане РФ, которые этого не сделали, должны уехать из страны, заключила Розе.

Ранее правящая партия Латвии «Новое Единство» (JV) подготовила поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии россиян, которые нарушили обещания, данные при натурализации или получении латвийского гражданства, и действовали против демократического государственного строя, закрепленного в Конституции. Сейчас латвийские власти по закону не могут отнять у человека гражданство, если оно у него единственное.

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    Марина Черняк
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