Популярный комик с ТНТ сравнил медицину в России и Израиле

Популярный стендап-комик, бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ Александр Киселев, уехавший из России в Израиль, сравнил медицину в этих двух странах. В эфире подкаста «Бухарог Лайв» на YouTube он пожаловался на трудности, с которыми он столкнулся в израильских клиниках.

Киселев рассказал, что однажды в Израиле ему нужно было сделать УЗИ почек, чтобы проверить свои подозрения. «Мы говорим врачу, который может дать направление на УЗИ почек: "Дайте, пожалуйста, нам направление". (...) И нам сказали очень агрессивно: "У вас там что-то болит? У вас есть какая-то болезнь?" [Мы отвечаем]: "Нет". [Врач говорит:] "У нас не супермаркет. До свидания"», — поделился воспоминаниями он.

Комик отметил, что в России пациенту «дают больше, чем нужно», а в Израиле «меньше, чем нужно».

Также он пожаловался на то, что в Израиле, если у ребенка температура, нужно вставать в очередь к педиатру и ждать приема несколько недель. «В Москве, может быть, такое и есть. Но ты все равно можешь кому-то позвонить, взять сразу онлайн-консультацию или еще что-то», — добавил он.

Ранее другой российский стендап-комик Андрей Айрапетов поделился впечатлениями от поездки в Израиль. Он признался, что остался в восторге от этой страны, а также назвал отличие израильтян от россиян.

Александр Киселев — российский стендап-комик из Челябинска. Был участником шоу Stand Up на ТНТ. В 2022 году уехал из России в Израиль.