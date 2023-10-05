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14:55, 5 октября 2023Бывший СССР

ЕП выразил готовность к переговорам о вступлении Молдавии в Евросоюз

Европарламент выразил готовность начать переговоры с Молдавией о вступлении в ЕС

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Европарламент принял резолюцию, в которой выразил готовность начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз (ЕС), передает РИА Новости.

«Правительство Молдавии продемонстрировало свою решимость и свою способность выполнять требования Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении», — говорится в сообщении.

При этом Европарламент подчеркнул, что должен продолжать реформы не только для присоединения к союзу, но для улучшения жизни граждан республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что вступление в Евросоюз (ЕС) для страны жизненно необходимо. «Молдавия может выжить как демократическое государство, только став частью европейской семьи», — сказала она.

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    Алевтина Запольская
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