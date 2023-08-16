Президент Молдавии назвала вступление в ЕС жизненной необходимостью для страны
Вступление в Евросоюз (ЕС) для Молдавии жизненно необходимо. Такое мнение выразила президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.
«Молдавия может выжить как демократическое государство, только став частью европейской семьи», — сказала президент, добавив, что Кишинев продолжает курс на евроинтеграцию, поскольку не должен «находиться в серой зоне».
Одной из ближайший целей Санду назвала максимально быстрое инициирование переговоров о вступлении республики в ЕС. Она также призвала дипломатов привлекать инвесторов на международной арене и способствовать развитию экономики.
При этом президент пообещала укреплять сотрудничество со странами, которые «помогают развивать оборонный сектор и сферу безопасности».
Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Нику Попеску заявил, что переговоры о присоединении страны к ЕС не начнутся раньше следующего года из-за необходимости получить соответствующие рекомендации от Еврокомиссии.