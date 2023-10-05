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14:38, 5 октября 2023Экономика

Россиян предупредили о новой схеме хищения денег

ВТБ: мошенники похищают деньги со счетов с помощью сообщений об утечке данных

Фото: Robin Worrall / Unsplash

В ВТБ раскрыли новую схему хищения денежных средств с банковских счетов россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мошенники используют для связи мессенджеры. В сообщениях они представляются руководителями компаний, в которых работают жертвы, и предупреждают об утечке персональных данных. Согласно легенде, их можно использовать для снятия средств со счетов или для оформления кредита.

На следующем этапе злоумышленники обзванивают жертв и представляются сотрудниками службы безопасности или банка. Гражданам предлагают перевести часть денежных средств на «безопасные счета», а другую — отдать курьеру. После получения суммы злоумышленники скрываются и больше не выходят на связь.

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Как уточнили в ВТБ, подобным мошенническим атакам были подвержены сотрудники коммерческих предприятий, медицинских организаций и правоохранительных органов. В случае поступления сообщений об утечке персональных данных в банке посоветовали россиянам перепроверять полученную информацию у работодателя или в самой кредитной организации.

С 1 октября Центробанк начал рассекречивать мошенников при помощи передачи данных от банков. Кредитные организации обязали передавать регулятору данные о переводах, которые покажутся им сомнительными. Банки будут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам, включая большое количество данных о переводах, сделанных без согласия владельца счета.

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    Анатолий Акулов
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