Россиян предупредили о новой схеме хищения денег

ВТБ: мошенники похищают деньги со счетов с помощью сообщений об утечке данных

В ВТБ раскрыли новую схему хищения денежных средств с банковских счетов россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мошенники используют для связи мессенджеры. В сообщениях они представляются руководителями компаний, в которых работают жертвы, и предупреждают об утечке персональных данных. Согласно легенде, их можно использовать для снятия средств со счетов или для оформления кредита.

На следующем этапе злоумышленники обзванивают жертв и представляются сотрудниками службы безопасности или банка. Гражданам предлагают перевести часть денежных средств на «безопасные счета», а другую — отдать курьеру. После получения суммы злоумышленники скрываются и больше не выходят на связь.

Как уточнили в ВТБ, подобным мошенническим атакам были подвержены сотрудники коммерческих предприятий, медицинских организаций и правоохранительных органов. В случае поступления сообщений об утечке персональных данных в банке посоветовали россиянам перепроверять полученную информацию у работодателя или в самой кредитной организации.

С 1 октября Центробанк начал рассекречивать мошенников при помощи передачи данных от банков. Кредитные организации обязали передавать регулятору данные о переводах, которые покажутся им сомнительными. Банки будут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам, включая большое количество данных о переводах, сделанных без согласия владельца счета.