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00:16, 1 октября 2023Экономика

ЦБ начал рассекречивать мошенников по-новому

С 1 октября банки начали передавать ЦБ данные о мошенниках

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

С 1 октября российский Центробанк начал по-новому рассекречивать мошенников, напомнил резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин. Теперь банки начали передавать регулятору данные о переводах, которые кажутся сомнительными.

До этого ЦБ получал только сведения о конечном получателе похищенных средств. Теперь банки будут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Среди прочего, речь идет о большем количестве данных о переводах, сделанных без согласия владельца счета. Как говорил экономический обозреватель Вячеслав Абрамов, нововведение может принести некоторые дополнительные неудобства для бизнеса, но серьезных ухудшений не будет.

Ранее депутат Госдумы Денис Кравченко в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что возможности мошенников уже существенно ограничены, что в значительной степени повышает уровень защиты граждан. Тем не менее работа по совершенствованию безопасности персональных данных россиян продолжается.

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    Платон Щукин
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