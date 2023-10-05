В Калининграде пройдут бесплатные кинопоказы в рамках Фестиваля правильного кино

В Калининграде в областном историко-художественном музее проведут третий этап II Фестиваля правильного кино. Об этом сообщает «КП-Калининград».

В рамках фестиваля пройдут бесплатные кинопоказы. Посмотреть фильмы можно будет в конференц-зале музея с 10 октября.

В программу вошли такие фильмы, как «Блокадный футбол», «Огонь. Железо. Люди», «Глубокая разведка» и другие.

Ранее сообщалось, что в Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино «Маяк». С 5 по 9 октября на фестивале представят 11 фильмов, в числе которых будут новые картины Семена Серзина и Любови Мульменко.

