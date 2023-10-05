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13:31, 5 октября 2023Моя страна

В Геленджике стартовал кинофестиваль

Кинофестиваль «Маяк» будет проходить в Геленджике с 5 по 9 октября

Кадр: Фильм «Рыжий»

В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино «Маяк». Как уточняет со ссылкой на организаторов ТАСС, с 5 по 9 октября на фестивале представят 11 фильмов, в числе которых будут новые картины Семена Серзина и Любови Мульменко.

Откроет фестиваль картина Михаила Местецкого «Год рождения».

Помимо утвержденного списка кинолент, на фестивале также покажут фильм-сюрприз. Уже известно, что речь идет о фильме «Новый Берлин» Алексея Федорченко.

Определять победителей в серии номинаций будет специальное жюри, в состав которого вошли актеры Данила Козловский и Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области 5 октября стартует фестиваль профессиональных театров «Сцена-2023». Оценивать представленные на фестивале спектакли будет специальное жюри, состоящее из критиков, а также представителей театральной общественности Москвы и Санкт-Петербурга.

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    Варвара Кошечкина
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