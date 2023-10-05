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13:01, 5 октября 2023Моя страна

В Челябинской области пройдет фестиваль профессиональных театров

Фестиваль профессиональных театров стартует в Челябинской области 5 октября

Фото: Kyle Head / Unsplash

В Челябинской области 5 октября стартует фестиваль профессиональных театров «Сцена-2023». Как уточняет со ссылкой на оргкомитет фестиваля «Интерфакс», за десять дней форума вниманию жюри будет представлено 16 современных и классических постановок.

Отмечается, что откроет фестиваль показ спектакля «Король-Олень» театра «Манекен». Кроме того, афиша включает спектакли «Рок-лубок», «Без вины виноватые», спектакль о бароне Мюнхгаузене от Челябинского театра кукол, а также спектакль театра современного танца Ольги Пона и оперу «Аида» на итальянском языке в постановке Челябинского оперного театра.

Оценивать представленные на фестивале спектакли будет специальное жюри, состоящее из критиков из Челябинска, а также представителей театральной общественности Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Рязани 6 октября пройдет фестиваль, посвященный жизни и творчеству писателя Н.В. Гоголя.

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    Варвара Кошечкина
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