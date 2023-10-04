Посвященный жизни и творчеству Гоголя фестиваль пройдет в Рязани

Посвященный жизни и творчеству Н.В. Гоголя фестиваль пройдет в Рязани 6 октября

В Рязани 6 октября пройдет фестиваль, посвященный жизни и творчеству писателя Н.В. Гоголя. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу регионального правительства «Интерфакс», праздник является частью спецпроекта Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. Фестиваль одного дня».

Местом проведения фестиваля станет Рязанский театр драмы. В культурном учреждении планируют провести мастер-класс по актерскому мастерству режиссера Марии Апексимовой (Шмаевич), посвященный актерскому ремеслу, а также принципам театральной биомеханики и пластической импровизации. В фойе театра при этом откроют выставку «Гоголь: жизнь в творчестве». Экспозиция выставки будет включать фотографии, документы, а также предметы изобразительного искусства.

Кроме того, в театре проведут лекцию «Гоголь — загадка третьего тысячелетия», подготовленную представителями проекта «Русские классики. Фестиваль одного дня» при участии специалистов музея московского Дома Н.В. Гоголя.

В правительстве отметили, что главным событием фестиваля станет показ спектакля «Игроки» в постановке режиссера Антона Яковлева.

Отмечается, что акция «Русские классики. Фестиваль одного дня» проводится с 2017 года при поддержке Минкульта РФ в рамках проекта «Культура».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдет XIV Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.».