В Санкт-Петербурге пройдет XIV Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»

Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» в Санкт-Петербурге представил свою программу

XIV Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.», который пройдет в Санкт-Петербурге, представил свою программу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Дягилев. P.S.» начнется в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 13 ноября с традиционного музыкального события — нового концерта пианиста и продюсера Алексея Гориболя. Он называется «Любовь поэта» и вступает в диалог с выставкой «Суд Париса. Рождение богини», которая также участвует в многодневном событии.

Танцевальную программу откроет Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина. Коллектив впервые приедет на «Дягилев P. S.» и покажет 14 ноября на сцене Александринского театра балетный вечер на музыку композиторов начала XX века «Терезин-квартет».

Еще одним российским участником Фестиваля станет Самарский театр оперы и балета имени Шостаковича. 28 ноября на сцене БДТ имени Товстоногова зрители увидят танцевальный вечер «Время Никиты Долгушина», который посвящен наследию выдающегося танцовщика и хореографа, артиста петербургской школы.

В международную программу «Дягилев P. S.», которая будет показана в театре-фестивале «Балтийский дом», вошли коллективы из Индии и Китая. Гости фестиваля познакомятся с Компанией Адити Мангалдас, которая 16 ноября покажет спектакль WITHIN («Внутрь»). А китайская труппа «Театр танца Xie Xin» представит постановку T.I.M.E. («Время») 30 ноября, в день закрытия фестиваля.

Выставочная программа «Дягилев P. S.» в 2023 году посвящена феномену Дивы, кумирам публики — актрисам русского театра первой половины XX века и их судьбам. В рамках фестиваля 22 ноября пройдет открытие выставки Музея театрального и музыкального искусства «Суд Париса. Рождение богини». Экспозиция разместится в Шереметьевском дворце-Музее музыки.

Также в просветительскую программу «Дягилев P. S.» вошли такие события, как круглый стол 24 ноября в пространстве «Хлебозавод», презентация документального фильма «Донна Таня» — посвящение 100-летию балерины и хореографа Татьяне Лесковой на площадке «Кино&Театр» в Англетере, мероприятие пройдет 18 ноября.

Там же 25 ноября зрители и гости Фестиваля познакомятся с белорусским фильмом «Ради весны». Его создатели заново исследуют феномен одного из самых известных балетов в мировой истории, «Весны священной».

Узнать все подробности о мероприятии и приобрести билеты можно на официальном сайте «Дягилев. P.S.».