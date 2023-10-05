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16:16, 5 октября 2023Бывший СССР

Азербайджан подтвердил задержание бывших лидеров НКР

СГБ Азербайджана подтвердила задержание экс-лидеров НКР Гукасяна и Саакяна

Кадр: DTX official channel

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана подтвердила задержание бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и экс-главы парламента Давида Ишханяна. Об этом сообщает агентство APA.

Они обвиняются в финансировании терроризма, проведении учений с этой целью, создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Отмечается, что по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

О задержании возглавлявших республику в 1997-2007 и 2007-2020 годах Гукасяна и Саакяна стало известно 3 октября. В тот же день сообщалось об аресте Ишханяна. Уточнялось, что их задержали в рамках возбужденных уголовных дел и доставили в Баку.

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    Кристина Есикова
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