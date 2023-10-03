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19:32, 3 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о задержании бывших лидеров НКР

СГБ Азербайджана задержала экс-глав НКР Гукасяна и Саакяна
Аркадий Гукасян

Аркадий Гукасян. Фото: Globallookpress.com

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали бывших глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. Об этом сообщает агентство APA.

Помимо Гукасяна и Саакяна, возглавлявших республику в 1997-2007 и 2007-2020 годах, был задержан экс-председатель парламента НКР Давид Ишханян. Отмечается, что всех троих задержали в рамках возбужденных в отношении них уголовных дел и к настоящему времени доставили в Баку.

Ранее также сообщалось о задержании директора Службы нацбезопасности НКР Арарата Мелкумяна.

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