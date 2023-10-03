Азербайджан задержал директора СНБ Карабаха

Азербайджан задержал директора Службы нацбезопасности Карабаха Мелкумяна

Азербайджан задержал директора Службы нацбезопасности (СНБ) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Арарата Мелкумяна. Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что поток беженцев, покидающих Карабах, практически прекратился. По ее словам, на покидаемой территории остаются только должностные лица и ограниченное количество населения.

21 сентября в городе Евлах прошла встреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. С армянской стороны присутствовали Давид Мелкумян и секретарь Совбеза НКР Сергей Мартиросян.