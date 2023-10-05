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15:15, 5 октября 2023Бывший СССР

В Приднестровье нашли обломки ракеты

Сопредседатель ОКК Беляков заявил, что в Приднестровье найдены обломки ракеты

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

У приднестровского села Гыска нашли обломки ракеты. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Олег Беляков, передает РИА Новости.

Правоохранительные органы Приднестровья проинформировали, что в населенном пункте были обнаружены взрывоопасные предметы, уточнил он. «Предположительно, тоже от каких-то определенных категорий ракет», — сказал Беляков.

По его словам, военные наблюдатели от России, Молдавии и ПМР выехали на место происшествия. Он допустил, что это обломки зенитной ракеты, но пока сложно говорить об этом. Необходимо дождаться акта военных наблюдателей и четкой идентификации найденных объектов, отметил Беляков.

25 сентября в селе Кицканы ПМР обнаружили обломки ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Сообщалось, что на боевой части снаряда присутствовали элементы маркировки, по которым установили, что это ракета образца 1968 года.

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    Кристина Есикова
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