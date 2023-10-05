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15:14, 5 октября 2023Россия

Аксенов оценил вероятность проведения ВСУ сухопутной операции в Крыму

Глава Крыма Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ не грозит полуострову

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Сухопутная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) не грозит Крыму. Так вероятность проведения ВСУ наземной атаки на полуостров оценил глава региона Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Аксенова, полуостров надежно защищен.

«Крым готов к любому развитию ситуации в любом направлении. Крымчанам сухопутная операция не угрожает, на фейки, распространяемые украинскими СМИ, ориентироваться не надо», — заявил глава Крыма.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы России совместно с пограничниками пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

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    Марк Леонов
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