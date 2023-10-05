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12:57, 5 октября 2023Культура

Продюсер потребовал с Орбакайте 321 тысячу рублей за сорванный концерт

Продюсер потребовал с Орбакайте 321 тысячу рублей за несостоявшийся концерт

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сахалинский продюсер Николай Жданов обратился в Кассационный суд с требованием взыскать с российской певицы Кристины Орбакайте 321 тысячу рублей из-за несостоявшегося концерта исполнительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

17 ноября прошлого года артистка должна была выступить в Сахалине за 898 тысяч рублей. Организатор мероприятия заплатил исполнительнице аванс в размере 321 тысячи, а также арендовал концертную площадку. За месяц до запланированного выступления в сети появились слухи, что Орбакайте покидает Россию, из-за чего зрители принялись массово сдавать билеты на ее концерт.

Жданов был вынужден отменить мероприятие и потребовал от певицы вернуть ему аванс, однако та отказалась. Продюсер обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с артистки деньги, однако сторона Орбакайте настояла на том, что выступление было отменено по инициативе Жданова, а то, что покупатели начали сдавать билеты, представители певицы назвали рисками предпринимательской деятельности.

В результате суд отказал истцу, который позже подал апелляцию, также не принесшую результатов. Теперь организатор мероприятия настаивает на рассмотрении дела в Кассационном суде.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал апелляционную жалобу на решение суда по иску актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства.

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    Анастасия Астахова
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