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09:57, 5 октября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о выпадении более половины месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве выпадет 54 процента от месячной нормы осадков

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

За следующие трое суток в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ближайшие три дня в Москве ожидается выпадение до 38 миллиметров осадков, что составляет 54 процента от всей месячной нормы. Он также предупредил о том, что в ночь с субботы на воскресенье атмосферное давление упадет до аномально низкого показателя в 720 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Специалист сравнил их состояние при таком давлении с подъемом на высоту московских небоскребов.

Днем ранее Евгений Тишковец рассказал, что в начале следующий недели в Москву придут дожди с мокрым снегом. Он добавил, что похолодание в столице начнется с четверга, 5 октября.

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    Полина Кислицына
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